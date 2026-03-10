إعلان

انخفاض أسعار الفول والمكرونة والزيت اليوم بالأسواق

كتب : ميريت نادي

01:10 م 10/03/2026

الفول البلدي

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والمكرونة، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والمسلي الصناعي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.81 جنيه، بزيادة 80 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.39 جنيه، بتراجع 5.73 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.68 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.85 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.03 جنيه، بزيادة 41 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.11 جنيه، بتراجع 3.9 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.01 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.49 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 107.68 جنيه، بتراجع 2.72 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.02 جنيه، بتراجع 2.89 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 121.16 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.83 جنيهًا، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.97 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.28 جنيه، بتراجع 3.11 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.22 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.77 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.06 جنيه، بزيادة 3.72 جنيه.

