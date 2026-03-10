انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".



سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4950 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6364 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7425 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8485 جنيهًا للجرام.



سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 59400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 263883 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 424250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.92% إلى نحو 5185 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.