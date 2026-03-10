إعلان

ترامب لشبكة فوكس نيوز: من الممكن أن أجري محادثات مع إيران

كتب : وكالات

01:48 م 10/03/2026

ترامب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، بأن هناك إمكانية لأن يكون مستعدًا للتفاوض مع إيران، لكنه أكد أن ذلك يعتمد على الشروط، حسبما ذكرت الشبكة الإخبارية يوم الثلاثاء.

وخلال مقابلة مساء الإثنين، حول احتمال المفاوضات مع طهران، قال ترامب إنه سمع أن إيران ترغب بشدة في التحدث، وفقًا لما نقلته الشبكة الأمريكية.

كما أعاد الرئيس الجمهوري التأكيد على عدم رضاه عن تعيين مجتبى خامنئي كمرشد أعلى جديد لإيران، قائلاً لشبكة فوكس: "لا أعتقد أنه يستطيع أن يعيش في سلام".

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي سابق يوم الاثنين، أن نتائج العملية العسكرية الأمريكية في إيران كانت "أبعد بكثير من التوقعات"، معربًا عن دهشته من أن إيران كانت تستهدف دول الخليج بصواريخ وطائرات مسيرة، بحسب الشبكة.

ترامب إيران وأمريكا إسرائيل الهجمات على إيران هجمات على الخليج مفاوضات إيران وأمريكا

