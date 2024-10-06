انخفاض الدواجن والدقيق وارتفاع اللحوم والسكر بالأسواق اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الدواجن، والفول، والدقيق، وزيت الذرة، والجبن، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، وزيت عباد الشمس، والسكر، والأرز السائب، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي..

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.5 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 57.72 جنيه، بتراجع 4.24 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.25 جنيه، بتراجع 1.27 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.86 جنيه، بزيادة 6.58 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.48 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.11 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 65.11 جنيه، بتراجع 43 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.22 جنيه، بتراجع 26 قرشا.

لتر زيت الذرة: 106.87 جنيه، بتراجع 3.45 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 413.98 جنيه، بزيادة 4.6 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.29 جنيه، بتراجع 4.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.86 جنيه، بزيادة 72 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.8 جنيه، بتراجع 37 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 116.9 جنيه، بتراجع 3.69 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 244.33 جنيه، بتراجع 67 قرشا.

كيلو اللبن السائب 27.94 جنيه، بتراجع 1.2 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 116.01 جنيه، بتراجع 3.69 جنيها.