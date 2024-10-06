انخفاض أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس السبت، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأسمنت.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39390 جنيها، بتراجع 1467.14جنيه.

سعر طن حديد عز: 41946.15 جنيه، بتراجع 83.85 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3023.08 جنيه، بزيادة 458.08 جنيه.