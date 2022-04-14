فشل صفقة هيرميس يهبط بالبورصة 1.5% في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.55% إلى مستوى 10679 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.09%، وتراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 82.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 18.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 100.4 مليون جنيه.

وقال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة يعود إلى عدة أسباب أولها فشل صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية المجموعة المالية هيرميس القابضة، وتراجع سهم الشركة 20% خلال جلسة اليوم.

وهوى سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 20% بعد إعلان بنك أبو ظبي الأول الإماراتي تراجعه عن تقديم عرض للاستحواذ على حصة أغلبية بالشركة.

وقرر بنك أبوظبى الأول الإماراتي، اليوم، سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه سعر سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعًا ضعيفًا نتيجة انتهاء مفعول الأخبار المتعلقة بصفقة استحواذ "صندوق أبو ظبي السيادي القابضة ADQ" على حصة 17% من أسهم البنك وهو ما أدى لتراجع السهم، بحسب غريب.

وارتفع سعر سهم البنك التجاري الدولي خلال جلسة اليوم بنسبة 0.67%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.47% إلى مستوى 10847 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.