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تراجع الأسهم الآسيوية واليورو مع زيادة مخاطر حرب أوكرانيا

09:19 ص الجمعة 04 مارس 2022
تراجع الأسهم الآسيوية واليورو مع زيادة مخاطر حرب أوكرانيا

الأسهم الآسيوية

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القاهرة – مصراوي:

تراجعت الأسهم الآسيوية واليورو يوم الجمعة، بعد أنباء عن اندلاع حريق بالقرب من منشأة نووية أوكرانية عقب قتال مع القوات الروسية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الصراع المتصاعد ودفع أسعار النفط للصعود، وسط مخاطر محتملة.

تستعد البورصات الأوروبية لافتتاح ضعيف مثل العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر DAX الألماني بنسبة 2.6% وخسرت العقود الآجلة لمؤشر FTSE 1.4%.

قالت السلطات يوم الجمعة إن تم إخماد حريق اندلع في مبنى تدريب بالقرب من محطة زابوريزهزيا للطاقة النووية ، وهو الأكبر من نوعه في أوروبا ، خلال قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية.

في حين أن ذلك قد ساعد في تخفيف بعض الذعر الأولي الذي أصاب الأسواق في وقت سابق من اليوم، لا يزال المستثمرون قلقين للغاية بشأن الصراع.

انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 1.6% وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، مما رفع الخسائر على مدار العام إلى 7%.

وكانت أسواق الأسهم في جميع أنحاء آسيا في بحر من اللون الأحمر ، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.41٪، لتعويض الخسائر الحادة من التعاملات المبكرة.

أنهت وول ستريت على انخفاض حيث ظل المستثمرون على أهبة الاستعداد بشأن الأزمة الأوكرانية، بينما أثر ارتفاع أسعار السلع أيضًا على معنويات السوق.

وسعى المستثمرون إلى اللجوء إلى سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذًا آمنًا ، مما أدى إلى انخفاض عائدات عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس إلى 1.7٪. في وقت لاحق، عادوا مرة أخرى إلى 1.79٪.

الأسهم الآسيوية أسعار النفط أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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