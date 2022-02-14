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البورصة تواصل الهبوط في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:17 ص الإثنين 14 فبراير 2022
البورصة تواصل الهبوط في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه، ليسجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.08% إلى مستوى 11428 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.2% إلى مستوى 11438 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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