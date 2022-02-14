البورصة تواصل الهبوط في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه، ليسجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.08% إلى مستوى 11428 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.2% إلى مستوى 11438 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان