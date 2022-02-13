"هيرميس" تقرر تعيين مستشار مالي وقانوني لدراسة عرض استحواذ بنك أبوظبي الأول

كتبت- ياسمين سليم:

قررت المجموعة المالية هيرميس القابضة تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري، لتقديم الاستشارات لمالية والقانونية بشأن الصفقة المحتملة لاستحواذ بنك أبوظبي الأول عليها.

وبحسب قرارات مجلس إدارة الشركة المرسل للبورصة اليوم الأحد فإن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا يوم الخميس الماضي، للنظر في عرض الشراء المبدئي غير الملزم المقدم من بنك أبوظبي الأول الإمارات بغرض الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدر.

وقرر مجلس الإدارة البدء في تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري، لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن هذه الصفقة المحتملة.

وقال المجلس في قراراته إن سيواصل الإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بهذه الصفقة المحتملة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الأربعاء الماضي، تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك أبوظبي الأول الإماراتي للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وقالت الهيئة، إنها تلقت خطاباً من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئي 19 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وأعلنت هيرميس إن مجلس إدارتها يدرس حاليًا عرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول.