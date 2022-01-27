هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع بداية التعاملات

09:46 ص الخميس 27 يناير 2022
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هوى سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب تراجع المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات الفترة الماضية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 531 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 682 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 21 إلى 796 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 910 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6368 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة الخميس، إلى نحو 1831 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.32%، في الساعة 9:19 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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