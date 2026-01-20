بعد انتهاء الإعفاء الجمركي.. هل يمكن تقسيط الرسوم على الهواتف؟

كتبت- آية محمد:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء الموافق 21 يناير، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويتساءل الكثيرون بعد هذا القرار عن هل يمكن تقسيط الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول؟

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له اليوم أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.

ويمكن سداد الرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للهاتف، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

