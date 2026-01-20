مباريات الأمس
كأس مصر

الجونة

0 3
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

تعليق مثير للجدل من حفيظ دراجي على أداء التحكيم بأمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

04:53 م 20/01/2026
عبر المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عن عدم رضاه بمستوى التحكيم في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت الأحد الماضي وتوج المنتخب السنغالي باللقب.

ونشر حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أسود السنغال خطفوا اللقب ولم يسرقوه، وأسود الأطلس لم يقدروا على تحمل الضغوطات الإعلامية والجماهيرية والرسمية".

وتابع: "بطولة خطف فيها التحكيم الأنظار وكان حديث الخاص والعام، وكاد أن يفسد العرس لو انسحب المنتخب السنغالي".

صحيفة إسبانية تحسم الجدل وتكشف موعد انضمام حمزة عبد الكريم لبرشلونة

صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

المغرب والسنغال كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب حفيظ دراجي تصريحات حفيظ دراجي

