تعليق مثير للجدل من حفيظ دراجي على أداء التحكيم بأمم أفريقيا

عبر المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عن عدم رضاه بمستوى التحكيم في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت الأحد الماضي وتوج المنتخب السنغالي باللقب.

ونشر حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أسود السنغال خطفوا اللقب ولم يسرقوه، وأسود الأطلس لم يقدروا على تحمل الضغوطات الإعلامية والجماهيرية والرسمية".

وتابع: "بطولة خطف فيها التحكيم الأنظار وكان حديث الخاص والعام، وكاد أن يفسد العرس لو انسحب المنتخب السنغالي".

