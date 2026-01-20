"داخل اسطبل خيول".. داليا البحيري تنشر صورًا جديدة لها

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللونين الأزرق والأبيض.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حلوة وما لها حل"، "كالعادة أجمل أنثى"، "ما شاء الله قمراية"، "الأزرق عليك ساحر"، "جمالك يخطف الأنظار"، "أجمل نسرين".

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة نسرين طافش كان من خلال حضورها حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" في نسخته السادسة، الذي أقيم السبت الماضي في المملكة العربية السعودية، وظهرت خلاله بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا باللون الأحمر.

