بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتب : نوران أسامة

04:07 م 20/01/2026
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللونين الأزرق والأبيض.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حلوة وما لها حل"، "كالعادة أجمل أنثى"، "ما شاء الله قمراية"، "الأزرق عليك ساحر"، "جمالك يخطف الأنظار"، "أجمل نسرين".

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة نسرين طافش كان من خلال حضورها حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" في نسخته السادسة، الذي أقيم السبت الماضي في المملكة العربية السعودية، وظهرت خلاله بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا باللون الأحمر.

الفنانة نسرين طافش نسرين طافش بفستان قصير إطلالة نسرين طافش نسرين طافش على إنستجرام

