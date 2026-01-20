ردا على تهديدات ترامب لفرنسا وأوروبا.. ماكرون: لن نستسلم للمتنمرين

كتب- محمود الطوخي

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة إذا لم تسمح له أوروبا بالاستيلاء على جزيرة "جرينلاند"، قائلا إن أوروبا "لن تستسلم للمتنمرين أو ترهيبهم".

وبينما حاول قادة أوروبيون آخرون الحفاظ على نبرة متزنة، خرج ماكرون بقوة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، قائلا: "نحن نفضل الاحترام على المتنمرين، ونفضل سيادة القانون على الوحشية"، مشددا على أن فرنسا وأوروبا لن تقبلا "قانون الأقوى بشكل سلبي"، لأن ذلك سيؤدي إلى "تبعيتهما".

وأكد ماكرون، عزم أوروبا الدفاع عن سيادتها الإقليمية حتى لو تطلب ذلك ردا بعقوبات تجارية قاسية.

جاء خطاب ماكرون اللاذع بعد تعهد ترامب، السبت الماضي، بفرض موجة رسوم متصاعدة بدءا من 1 فبراير على حلفاء أوروبيين بمن فيهم فرنسا حتى يُسمح لواشنطن بشراء جرينلاند.

ووصف ماكرون هذا "التراكم اللامتناهي" للتعريفات بأنه "غير مقبول بشكل أساسي" ووسيلة ضغط مرفوضة ضد السيادة، واصفا وصول الولايات المتحدة لهذا الحد بـ"الجنون".

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي عقد قمة طارئة في بروكسل مساء الخميس.

وأفادت تقارير باعتزام الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو قد تدخل حيز التنفيذ في 6 فبراير.

وضغط ماكرون للنظر في الاستخدام الأول لـ"أداة مكافحة الإكراه" المعروفة بـ"بازوكا التجارة"، التي تتيح تقييد وصول أمريكا للمناقصات العامة ومنصات التكنولوجيا.

وتصاعد التوتر بسبب استياء ترامب من تردد فرنسا في الانضمام لـ"مجلس السلام" الذي سيترأسه.

وردا على ذلك، هدد ترامب فرنسا في وقت متأخر من يوم الاثنين، بفرض "تعريفة بنسبة 200% على خموره ونبيذه الشمبانيا، وسوف ينضم، لكنه ليس مضطرا".

وفي خرق غير معتاد للسرية الدبلوماسية، نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" لقطة شاشة لمحادثة خاصة مع ماكرون.

وأكد مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي صحة الرسائل التي قال فيها ماكرون لترامب: "لا أفهم ما الذي تفعله بشأن جرينلاند"، عارضا استضافة اجتماع لمجموعة السبع يضم روسيا.

أكد ماكرون أنه لا يخطط لتمديد إقامته للقاء ترامب الذي يصل الأربعاء، قائلا: "لست مضطراً لتغيير جدولي".

وعلق بيير ألكسندر لانجلاد المشرع في معسكر ماكرون، لـ "رويترز" قائلا: "بقيادة المقاومة، تصبح فرنسا هدفا".