قفزة في أسعار البترول.. هل تصل إلى 100 دولار للبرميل قريبا؟ (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات آخر 40 يوما، والتي زاد خلالها من تحت مستوى الـ 70 دولارا إلى فوق مستوى 84 دولارا، وهو ما يعد أعلى مستوى في نحو شهرين.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، قفزت أسعار خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 يناير الساعة 1:20 ظهرا بتوقيت القاهرة إلى نحو 84.06 دولار مقابل 69.88 دولار للبرميل في نهاية تعاملات يوم 3 ديسمبر الماضي.

وزاد بذلك سعر خام البترول برنت بنحو 14.18 دولار خلال آخر 40 يوما بنسبة زيادة 20.3%.

وبحسب وكالة رويترز، سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الأربعاء بفعل شح المعروض وتخفيف المخاوف بشأن التأثير المحتمل للطلب من متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يجب أن يتغلب على موجة كوفيد 19 الحالية مع تأثيرات "قصيرة الأجل" فقط، وأن يكون جاهزًا لبدء سياسة نقدية أكثر تشددًا، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن منتجي "أوبك +" يرفعون أهداف إنتاجهم كل شهر (بكمية 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري)، إلا أن الصعوبات الفنية حالت دون تحقيق العديد من البلدان لحصصها.

ويتوقع جيفري هالي المحلل في "Oanda" أن يصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 100 دولار في الربع الأول مع العام بافتراض أن الصين لا تعاني من تباطؤ حاد، والتعامل مع أوميكرون كأمر واقع، ومع قدرة محدودة لـ "أوبك +" على زيادة الإنتاج بشكل واضح، وفقا للوكالة.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر برميل خام البترول برنت خلال آخر 40 يوما والتي شهدت زيادة السعر بنحو 20%، وفقا لبيانات شبكة سي إن بي سي.