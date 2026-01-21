إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع العدس والزيت والخيار والذهب

كتب : أحمد الخطيب

01:59 م 21/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار العدس والزيت والجبن الرومي، والخيار، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والسمك البلطي، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع العدس والزيت والجبن الرومي اليوم الأربعاء بالأسواق

قفز 140 جنيها.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم ارتفاع العدس الزيت الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"
أخبار مصر

غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"
بشرة خير.. نساء هذه الأبراج الأكثر حظا في أول 3 أشهر من 2026
علاقات

بشرة خير.. نساء هذه الأبراج الأكثر حظا في أول 3 أشهر من 2026
الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
أخبار و تقارير

الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
زووم

الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي