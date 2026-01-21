ارتفعت أسعار العدس والزيت والجبن الرومي، والخيار، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والسمك البلطي، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

