ارتفاع العدس والزيت والجبن الرومي اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

12:27 م 21/01/2026

اسعار العدس

ارتفعت أسعار العدس، والزيت، واللحوم، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.58 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.31 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.48 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.81 جنيه، بزيادة 3.4 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.47 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.16 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 66.2 جنيه، بتراجع 1.67 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.58 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.14 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.42 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.83 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.29 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 53.52 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.2 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 278.61 جنيه، بزيادة 13.36 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.41 جنيه، بزيادة 1.86 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 100.62 جنيه، بزيادة 12.87 جنيه.

