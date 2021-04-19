وزير قطاع الأعمال يفتتح المرحلة الثانية لتطوير فـرع جاتينيو التاريخي بتكلفة 30 مليون جنيه

كتبت شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الثانية من تطوير فرع جاتينيو التاريخي ملك شـركة بيـوت الأزيـاء الراقيـة التـابعـة للشركة القابضــة للســياحة والفنــادق-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين بلغت تكلفة التطوير الاستثمارية حوالي 30 مليون جنيه بالشراكة مع مجمــوعة ريمــوندس للاســتثمار والتجــارة والتنمية.

وأجرى الوزير جولة داخل الفرع مشيدا بأعمال وجهود التطوير وجودة المنتجات وأسلوب عرضها، مؤكدا أن هذا التطوير يعد أحد نماذج الشراكة التي تحرص عليها الوزارة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وأضاف أن افتتاح هذا الفرع فى المرحلة الأولى (في سبتمبر 2020) يأتي بعد ســنوات طويلة من إغلاقه، وتم تطــوير الواجهة التاريخــــية للفــرع مع الحفاظ على الطــراز المعــمارى المتمــيز، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى لعودة فرع جاتينيو إلى سابق عهده من الرقي والفخامة.

وقد شــمل التطوير مساحة 1500 متر على 3 طوابق، في جمــيع النواحي الداخلية بالفرع من شبكات الإطفاء وإنـذار الحــريق التي تعمل إلكــترونياً وأنظـمة الحـاسب الآلـي طبقاً لنـظام ERP وتمت تعديـلات داخلـية عديدة منها أعمال البنـية التحتية وتركيـب سلم كهـربائى ومصاعد جديدة.

حضـــر الافتتاح، ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذى للشــركة القابضـــة للســياحة والفنــادق، والدكتور جمال يوسف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة بيوت الأزياء الراقية، ومحمود عبد الله العضو المنتدب التنفيذي لشركة بيوت الأزياء الراقية.

جدير بالذكر أن شــركة ريمــوندس تعرض منتجات مصرية من إنتاج مصانعها داخل مصر لتلائم المستهلك المصرى وبأسعار تناسب الجميع.

يشار أيضا إلى أن المشارك (شركة ريموندس) تحمل تكلفة التطوير مقــابل حــق انتفاع لمــدة 15 عــاما وعــائــد مشــــاركــة سنــوي 5.5 مليـــون جنـــيه يــزاد بنســـبة 8% ســنويــاً، بخــلاف ضريبـــة القيــمة المضــافة وكافــة مصــاريف الفـــرع من كهــرباء وميــاه وصيانة.