إعلان

زواج سري ينتهي بجريمة.. كشف لغز مقتل سائق وإلقاء جثته بالمقابر في الزقازيق

كتب : ياسمين عزت

07:26 م 14/06/2026

المجني عليه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من كشف غموض واقعة العثور على جثمان شاب داخل مقابر قرية نشوة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وذلك بعد أيام من العثور عليه في ظروف غامضة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة وبداية الخلاف


كشفت التحريات أن المجني عليه “حمادة السيد”، 30 عامًا، يعمل سائقًا، كان قد تزوج عرفيًا وسريًا من سيدة تُدعى “و.ع.ط”، تبلغ من العمر 50 عامًا، إلا أن أبناءها علموا بالعلاقة ورفضوا استمرارها، وأصروا على إنهائها، ما دفع السيدة إلى إنهاء الارتباط بينهما.

تطور الخلاف ودوافع الانتقام


وأوضحت التحريات أن المجني عليه لم يتقبل الانفصال، وبدأ في الحديث عن تفاصيل الزواج السري والتشهير بسمعة السيدة بين أهالي القرية، وهو ما أثار غضبها ودفعها للتفكير في الانتقام منه.

استدراج المجني عليه


وأضافت التحريات أن السيدة استعانت بابنتها “س.س.ع”، واتفقا على استدراج المجني عليه بحجة إنهاء الخلافات وإمكانية عودة العلاقة مرة أخرى، حيث تم استدراجه إلى قرية نشوة محل إقامتهما.

تنفيذ الجريمة داخل محيط المقابر


وتبين أن المتهمتين استعانتا بثلاثة أشخاص آخرين هم “أ.ع” و“ي.ن” و“أ.م”، حيث التقوا بالمجني عليه بالقرب من أرض زراعية مجاورة للمقابر، ثم اصطحبوه إلى داخل المقابر رغمًا عنه.

تطور الأحداث ووفاة المجني عليه


وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يخططون للاعتداء على المجني عليه وتجريده من ملابسه وتصويره في أوضاع غير لائقة لتهديده ومنعه من التحدث عن السيدة أو التشهير بها مستقبلًا، إلا أنه أبدى مقاومة شديدة، ما أدى إلى التعدي عليه بالضرب ووفاته في مكان الواقعة، قبل أن يتركوا جثمانه داخل المقابر ويفروا هاربين.

كشف الجريمة وضبط المتهمين


وعقب العثور على الجثمان، شُكل فريق بحث مكبر بقيادة المقدم هشام عبدالحميد، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، ومعاونيه، حيث جرى فحص علاقات المجني عليه وتتبع تحركاته حتى تم التوصل إلى المتهمين وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

التحقيقات والإجراءات القانونية


وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين جميعًا، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو الذي توصلت إليه التحريات، وتباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع تفاصيل الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة حوادث الشرقية جريمة قتل جريمة الشرقية مقتل سائق بالزقازيق جريمة نشوة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الحرس الثوري يوجه رسالة الى الايرانيين.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يوجه رسالة الى الايرانيين.. ماذا قال؟
إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
حسام حسن:المنتخب الوطني يحتاج لخبرات محمد صلاح.. وكرة القدم في مصر حياة
رياضة محلية

حسام حسن:المنتخب الوطني يحتاج لخبرات محمد صلاح.. وكرة القدم في مصر حياة
فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
الأزهر

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

1 0

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟