نجح قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الأسبوعين الماضيين في إضافة نحو 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات إلى إنتاج منطقة الصحراء الغربية، منها أكثر من 10 آلاف برميل يوميًا من حقول شركة خالدة للبترول، إلى جانب نحو 1500 برميل يوميًا من حقول الشركة العامة للبترول بمنطقة أبو سنان، في خطوة تعكس تسارع جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية، وفق بيان الوزارة.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في إطار البرامج الاستثمارية المكثفة التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، بعد استعادة الثقة مع شركاء الاستثمار والنجاح في خفض المستحقات المتراكمة تدريجيًا على مدار عامين، وهو ما أسهم في زيادة الإنفاق الاستثماري وتسريع أعمال الحفر والتنمية والاستكشاف، وتحويل الفرص الواعدة إلى إنتاج فعلي يدعم احتياجات السوق المحلية.

خالدة للبترول تضيف أكثر من 10 آلاف برميل يوميًا

نجحت شركة خالدة للبترول، وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي الأمريكية، في تحقيق قفزة إنتاجية بإضافة أكثر من 10 آلاف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات خلال أسبوعين فقط.

وارتفع إنتاج الشركة من نحو 113.3 ألف برميل يوميًا في 26 مايو 2026 إلى حوالي 123.5 ألف برميل يوميًا في 8 يونيو 2026، بعد وضع خمسة آبار جديدة على الإنتاج، تشمل ثلاثة آبار تنموية وبئرين استكشافيين.

وتعكس هذه الزيادة نجاح برامج الحفر والتنمية التي تنفذها الشركة، إلى جانب كفاءة توظيف أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع تنمية الاكتشافات وتعظيم الإنتاج بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

الشركة العامة للبترول تحقق أعلى إنتاج منذ أكتوبر 2024

حققت الشركة العامة للبترول أعلى معدلات إنتاج لها منذ أكتوبر 2024، حيث بلغ إجمالي إنتاجها نحو 74.5 ألف برميل مكافئ يوميًا، منها قرابة 61 ألف برميل من الزيت الخام، بما يعكس نجاح برامج التنمية وتحسين كفاءة تشغيل الحقول وتسريع خطط زيادة الإنتاج.

كما نجحت الشركة في إضافة إنتاج جديد من منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، التي تعد نموذجًا لتعظيم الاستفادة من الحقول المنتجة عبر توظيف أحدث التقنيات والخبرات الفنية المصرية.

وتم وضع البئر الاستكشافي GPF-1X على الإنتاج بمعدل يقارب 1500 برميل من الزيت الخام يوميًا، بالإضافة إلى مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

وأظهرت نتائج الحفر مؤشرات إيجابية على وجود تراكيب حاملة للزيت في طبقات أخرى، من بينها شمال البحرية وأبو رواش، مع التخطيط لاستكمال أعمال الاختبارات والتقييم خلال الفترة المقبلة، بما يدعم فرص إضافة احتياطيات جديدة وزيادة الإنتاج.

دعم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد

وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تنمية الاكتشافات الجديدة وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة، من خلال التوسع في أعمال الحفر والاستكشاف، وتطبيق أحدث التقنيات، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لضخ المزيد من الاستثمارات.

وتستهدف هذه الجهود دعم زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الواردات، وتعزيز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.