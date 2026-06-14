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وزير الصناعة يبحث مع الأكاديمية العربية للعلوم تعزيز التعاون المشترك

كتب : دينا خالد

04:22 م 14/06/2026

الاجتماع

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عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي ودعم المشروعات الناشئة والتعليم والتدريب المهني.
وتناول اللقاء أنشطة التعليمية بكليات ومراكز الأكاديمية ودور مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية الذي يضم حاضنات ومسرعات للابتكار الصناعي، حيث يقدم المركز برامج التدريب والدعم الفني، وصولاً إلى التشبيك المباشر مع جهات التمويل والمستثمرين.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير حرص الوزارة على استعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير القطاع، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.
وأشار إلى أن المركز يعمل على تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتوجيه الجهود نحو تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.

وأشاد هاشم بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في سد الفجوة التعليمية في عدة مجالات لها فيها ريادة وأسبقية، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في تدريب وتأهيل الكوادر سواء كوادر المصانع أو كوادر وموظفي وزارة الصناعة.

وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على آلية عمل لربط مخرجات البحث العلمى بمتطلبات الصناعة، بما يضمن أن يكون البحث العلمى موجهًا بطلب صناعى حقيقى ويحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا، إلى جانب انشاء مجمعات تكنولوجية (Technology Park) بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي، وسيقام أولها في جامعة الاسكندرية.

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خالد هاشم وزير الصناعة الأكاديمية العربية للعلوم

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