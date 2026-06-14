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بالصور- مدير أمن أسيوط يتفقد موقع حريق اندلع في أسطح 10 منازل بأبنوب

كتب : محمود عجمي

07:35 م 14/06/2026 تعديل في 07:51 م
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    مدير أمن أسيوط يتفقد موقع حريق (5)_17
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (20)_11
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    مدير أمن أسيوط يتفقد موقع حريق (4)_16
  • عرض 21 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (18)_9
  • عرض 21 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد موقع حريق (4)_16
  • عرض 21 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد موقع حريق _18
  • عرض 21 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد موقع حريق (3)_15
  • عرض 21 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد موقع حريق (1)_13
  • عرض 21 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد موقع حريق (2)_14
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (19)_10
  • عرض 21 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (21)_12
  • عرض 21 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (18)_9
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (17)_8
  • عرض 21 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (16)_7
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (2)_2
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (3)_3
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (10)_6
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (9)_5
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (4)_4
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (1)_1

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تفقد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، اليوم الأحد، موقع حريق اندلع أعلى أسطح 10 منازل بقرية دير شو التابعة لمركز أبنوب، نتيجة اشتعال مخلفات زراعية من “البوص”، ما أسفر عن نفوق عدد من الماشية دون وقوع أي خسائر بشرية.

متابعة ميدانية لموقع الحادث

تابع مدير الأمن تطورات الموقف على أرض الواقع للوقوف على جهود قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

تفاصيل الحريق وجهود الإطفاء

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مخلفات زراعية أعلى أسطح المنازل بالقرية، بعد دفع 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

بلاغ وتحرك أمني عاجل

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

الخسائر والإجراءات القانونية

أسفر الحريق عن احتراق بعض قطع الأثاث وكميات من البوص والتبن، إلى جانب نفوق عدد من الماشية، دون تسجيل إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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