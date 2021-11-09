معيط: سنتوسع في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة خلال الأشهر المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم التوسع في برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفي مجالات أنشطتها، خاصة بعد النجاح الذي حظي به مؤخرًا طرح 26% من شركة "إي. فاينانس".

وأضاف الوزير، في حوار مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع دوائر أعمالهم، ومشروعاتهم الإنتاجية في مصر التي تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا بإرادة سياسية قوية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وذكر أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية، ورفع نسبة مساهماته في النشاط الاقتصادي من 30% إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الوزير: "إننا جاهزون لتنفيذ أي برامج تحفيزية داعمة للصناعة، تُساعد في توطين أحدث الخبرات والمعارف التكنولوجية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وخلق ملايين فرص العمل".

وحضر اللقاء الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية.