تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط أحد العاملين بالملاحة النهرية في ترعة النوبارية بدائرة مركز الدلنجات.

انتقال قوات الإنقاذ إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين سقوط العامل محمد السيد غازي، المقيم بقرية السلامون التابعة لمركز كوم حمادة، من مركب نقل نهري مخصص لنقل البضائع.

تفاصيل واقعة غرق عامل في ترعة بالبحيرة

كشفت التحريات الأولية أنه أثناء مرور المركب بالمجرى المائي لترعة النوبارية، وعند اقترابه من كوبري عبد المجيد صالح، اختل توازن العامل وسقط في المياه، ومع عدم إجادته السباحة جرفته المياه ولم يتمكن من النجاة.

انتشال الجثمان

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الحادث، فيما واصلت قوات الإنقاذ النهري والغواصون أعمال البحث والتمشيط، حتى تم انتشال الجثمان من المياه.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات.