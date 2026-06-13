تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أعمال ترميم وإعادة إحياء متحف رشيد القومي، وذلك خلال زيارته لمحافظة البحيرة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

مدبولي: الدولة مستمرة في إحياء المواقع التاريخية والتراثية

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على إعادة إحياء وتطوير المناطق والمواقع التاريخية والتراثية بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تطوير المناطق المحيطة بها، بما يحولها إلى متاحف مفتوحة تعكس ما تمتلكه مصر من كنوز أثرية وحضارية عبر العصور.

وأشار إلى أن ما تم إنجازه في القاهرة التاريخية وغيرها من المناطق التراثية يمثل نموذجًا لجهود الدولة في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعظيم الاستفادة من المقومات التاريخية.

مدبولي: تطوير المناطق التراثية يدعم حركة السياحة

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروعات إحياء المناطق التاريخية تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة معدلات الحركة السياحية وجذب المزيد من السائحين إلى مختلف المقاصد المصرية.

وأضاف أن تنوع المقاصد السياحية في مصر يمثل عنصر قوة يسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

محافظ البحيرة: مستمرون في تطوير الكنوز الأثرية بالمحافظة

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار أعمال رفع كفاءة وإحياء المناطق التاريخية والتراثية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن المحافظة تضم عددًا من المواقع الأثرية ذات الطابع المعماري المميز، سواء في العمائر المدنية أو الدينية، وهو ما يدعم جهود جذب المزيد من الحركة السياحية.

الأمين العام للآثار: متحف رشيد أحد أبرز المنازل الأثرية بالمدينة

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي أوضح أن منزل عرب كلي، المعروف حاليًا بمتحف رشيد القومي، يُعد من أشهر المنازل الأثرية بالمدينة.

وأشار إلى أن المنزل شُيد خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري، وينسب إلى حسين عرب كلي الذي تولى منصب محافظ رشيد بين عامي 1844 و1849.

الأمين العام للآثار: المتحف يوثق انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر

وأوضح الليثي أن المنزل تم اختياره ليكون متحفًا قوميًّا يوثق انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر عام 1807، ويضم مقتنيات ونماذج متنوعة تسرد كفاح أبناء المدينة ضد الاحتلالين الفرنسي والإنجليزي.

وأضاف أن المتحف يحتوي على نماذج تجسد الحياة اليومية والصناعات الحرفية بمدينة رشيد، إلى جانب نسخة من حجر رشيد ومجموعة من الأسلحة التاريخية التي تعود للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

الأمين العام للآثار: المتحف يضم آثارًا إسلامية نادرة

وأشار إلى أن المتحف يضم كذلك مجموعة من الآثار الإسلامية المكتشفة بمدينة رشيد، من بينها العملات والأواني الفخارية، بما يجعله شاهدًا على التاريخ الوطني والتراث الحضاري العريق للمدينة.

الأمين العام للآثار: أعمال الترميم تستهدف استعادة القيمة التاريخية للمتحف

واستعرض الدكتور هشام الليثي معدلات تنفيذ أعمال الترميم وإعادة الإحياء الجارية بالمتحف، والتي تشمل ترميم الواجهات والطوابق والعناصر المعمارية المختلفة، بهدف استعادة قيمته التاريخية والحضارية والحفاظ عليه للأجيال القادمة.