شهدت مقابر نجع المرج بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، مراسم تشييع مهيبة لجثامين أسرة كاملة لقوا مصرعهم في حادث قطار مأساوي، وسط حضور حاشد من الأهالي والقرى المجاورة.

الأهالي يحملون أبًا مكلومًا لوداع أسرته

في مشهد إنساني مؤثر، اضطر الأهالي إلى حمل الأب المكلوم الذي يعاني من إصابات في فقرات الظهر، ليتمكن من إلقاء النظرة الأخيرة على زوجته وأبنائه الأربعة قبل مواراتهم الثرى، وسط حالة من الانهيار الشديد.

كلمات مؤثرة تمزق القلوب داخل المقابر

ورصدت لحظات وداع قاسية، حيث ظل الأب يردد بصوت يقطعه الألم: "كنتوا خذوني معاكم.. أنا هعيش لمين بعدكم.. خلاص يا أولادي أنا متُّ بموتكم"، وهي كلمات أبكت جميع الحاضرين في المشهد.

حزن واسع على فراق أسرة كاملة

سادت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن الأسرة كانت تتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة، ما جعل الفاجعة أكثر إيلامًا على الجميع.

تفاصيل الحادث المأساوي

وتعود الواقعة إلى حادث تصادم أليم أسفر عن مصرع الزوجة وأبنائها الأربعة وعدد من الأقارب، خلال توجههم لزيارة أحد ذويهم، لتتحول الرحلة إلى مأساة إنسانية مروعة.