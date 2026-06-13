طلب النادي الأهلي من أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي تحديد شروطه المالية نظير بيع لاعب الوسط علي محمود إلي القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر بالأهلي، أن عصام سراج مدير إدارة التعاقدات بالنادي عقد جلسة مع الشريعي أمس الأول الخميس وتم فيها الحديث عن رغبة القلعة الحمراء في ضم اللاعب علي محمود في ظل القناعة التامة بما قدمه مع الفريق البترولي طوال الموسم الماضي.

وقال المصدر لـ مصراوي : النادي الأهلي عرض اللاعب علي محمود علي المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد والمنتظر تنصيبه رسميًا خلال ساعات ، وأشاد عموتة باللاعب وبقدراته وشجّع النادي علي التحرك سريًعا لضمه.

ويرغب الأهلي في تعويض رحيل المالي أليو ديانج لاعب الوسط الذي انهي علاقته رسميًا بالفريق من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الغالب ستكون بين صفوف نادي فالنسيا الإسباني.

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