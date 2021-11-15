المالية تنهي نزاعًا ضربيًا مع شركة بتروجاس عُمان بشأن نشاطها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية نجحت في إنهاء النزاع الضريبي مع شركة "بتروجاز عمان" حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها في مصر، والضريبة المستحقة عليها وفقًا لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.

وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أن ذلك حدث في اجتماع مشترك بين المختصين بمصلحة الضرائب، وممثلي الشركة، بحضور السفير العماني بالقاهرة الدكتور عبد الله الرحبي.

وأكد الوزير، عقب لقائه بالسفير العماني بالقاهرة والوفد المرافق له، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ بما يُسهم في تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير: "أتابع بنفسي جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية وديًا مع المستثمرين، ونتائج أعمالها؛ ضمانًا لسرعة ودقة الإنجاز في هذا الملف الحيوي والمؤثر في تشجيع مناخ الاستثمار بمصر؛ بما يتناغم مع مشروعات تطوير ورقمنة مصلحة الضرائب".

وذكر أن هذه المشروعات تستهدف تيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

وتابع الوزير: "قطعنا شوطًا كبيرًا في مشروعات رقمنة الضرائب، ومجتمع الأعمال لاحظ تقدمًا ملحوظًا في كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية".

وأكد مضي وزارة المالية قدما في استكمال مسيرة التحول الرقمي ببدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم في تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الطبيعي للاقتصاد المصري.

حضر اللقاء رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ورجل الأعمال العماني الشيخ محمد البرواني رئيس مجلس إدارة مجموعة البرواني "MBH"، وأسامة البرواني الرئيس التنفيذي لشركة "بتروجاز عمان".

كما حضر اللقاء سالم البوسعيدي المستشار الاستراتيجي لمجموعة محمد البرواني وبتروجاز عمان، ومحمد القادري الرئيس المالى لشركة بتروجاز عمان، وهدير هلال فرغاني شريك من مكتب المستشار القانوني "أوبن تشانس".