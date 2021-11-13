سعر الذهب اليوم يقفز في السوق المحلي خلال منتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال منتصف التعاملات بقيمة 4 جنيهات، مقارنة بأسعاره في الصباح، وفقًا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر الذهب العالمي، ارتفع في نهاية جلس أمس ليحافظ على مستواه فوق 1850 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 542 جنيهًا للجرام.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 813 جنيهات للجرام.

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 929 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6504 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع-، بنسبة بلغت 0.15%.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1864.9 دولار مقارنة ببداية الجلسة.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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