تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والكوسة، والبرتقال البلدي، والبرتقال السكري بين 30 و50 قرشا، في بداية تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الجوافة، والليمون البلدي جنيها واحدا، اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.