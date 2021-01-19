أسعار الدقيق ترتفع في الأسواق بنحو ألف جنيه للطن منذ بداية يناير

كتبت- دينا خالد:

قال وجدي المشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الدقيق ارتفعت بنحو 1000 جنيه في الطن، منذ بداية الشهر الجاري.

وارتفع سعر كيلو الدقيق جملة إلى 6500 و6800 جنيه للطن، مقابل 5500 و5800 جنيه للطن، بحسب المشد.

وأضاف المشد أن أسعار الدقيق ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار القمح عالميًا ومحليًا، ومصر تسورد نحو 70% من استهلاكها.

واتفق معه، جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، قائلا إن أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعا في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عمران أن سعر كيلو الدقيق السائب أصبح يتراوح بين 8 و9 جنيهات، مقابل 6 و7 جنيهات، أما الكيلو المعبأ أصبح يتراوح بين 10جنيهات و13 جنيها في الأسواق بحسب اختلاف الشركات.

وأشار عمران، إلى أن ارتفاع أسعار الدقيق أدى لارتفاع أسعار المكرونة في الأسواق، وزاد سعر كيلو المكرونة المعبأ، جنيها للمستهلك.

وتوقع المشد، أن تشهد أسعار الدقيق مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.