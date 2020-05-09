120 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ 15% في بنكي الأهلي ومصر خلال 7 أسابيع

كتبت-منال المصري:

حققت شهادة 15% ذات العائد المرتفع على مستوى البنوك إجمالي حصيلة مبيعات 120 مليار جنيه بعدد 655 ألف عميل، في بنكي الأهلي ومصر، خلال 7 أسابيع من بدء طرحها، وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي بحسب مسؤولون في البنكين لمصراوي.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي لمصراوي، إن حصيلة مبيعات الشهادة 15% بلغت 82 مليار جنيه لعدد 480 ألف عميل، منذ بدء إصدارها في فروع البنك الأهلي وحتي نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

وأكد أبوالفتوح علي أن البنك يواصل طرح الشهادة 15% لإعطاء فرصة للعملاء في الحصول على وعاء ادخاري مربح على الجنيه المصري في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر في بنك مصر، إن حصيلة مبيعات الشهادة بلغت 38 مليار جنيه لعدد 175 ألف عميل منذ إصدارها وحتى نهاية يوم الخميس الماضي.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، ويبلغ آجالها عام واحد غير قابلة للتجديد، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود تسهيلا على العملاء، وإعطاء مرونة للاستفادة من هذه الشهادة مرتفعة العائد.