بتروفاك تخفض الإنفاق بمجموع 300 مليون دولار في عامي 2020 و2021

القاهرة- وكالات:

قالت شركة بتروفاك البريطانية لخدمات حقول النفط، إنها ستخفض الإنفاق بواقع 100 مليون دولار هذا العام، وبمقدار 200 مليون دولار في العام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الشركة، اليوم الاثنين، أن خفض الإنفاق يأتي لتتمكن من التعامل مع انهيار الأنشطة بالقطاع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والتخمة الشديدة في معروض النفط الخام.

وأضافت الشركة أنها تخطط لتقليص العمالة بمقدار الخُمس تقريبا، وإعطاء إجازات لمزيد من الموظفين، وخفض الرواتب بما بين 10 و15%. وأوردت رويترز بعضا من هذه الإجراءات يوم الجمعة استنادا إلى وثيقة داخلية.

وسحب مجلس إدارة بتروفاك توصية بتوزيع أرباح بواقع 25.3 سنت للسهم، بما يصل إلى مدفوعات بقيمة 85 مليون دولار، كانت قد أعلنتها في فبراير الماضي.

وقالت الشركة إن قيمة دفتر طلبياتها قيد التنفيذ تبلغ 8.2 مليار دولار، والسيولة 1.1 مليار دولار.