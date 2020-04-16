رئيس هيئة الاستثمار يتابع عودة حركة العمل بمراكز الخدمات ومكاتب التوثيق

كتب- مصطفى عيد:

تفقد محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، مركز خدمات المستثمرين، وكذلك مكتب التوثيق الرئيسيين بهيئة الاستثمار، حيث شهد عودة حركة العمل بهما.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الخميس، تأتي عودة العمل في المركز ومكتب التوثيق في إطار توجيهات مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستئناف مراكز الهيئة ومكاتب التوثيق القائمة بها نشاطها بتقديم خدماتها للجمهور.

وخلال جولته التفقدية، أكد محمد عبد الوهاب ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ قرار عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق القائمة بها مع الحفاظ على صحة وسلامة كل من الجمهور والقائمين على تقديم الخدمة من العاملين بالهيئة ووقايتهم من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ووجه "عبد الوهاب" المسؤولين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وتوفير وإمداد مقدمي الخدمات بالمراكز ومكاتب التوثيق بكل ما يلزم من أدوات للحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من الإصابة.

وفيما يتعلق بسلامة الجمهور المتعامل مع مراكز ومكاتب الهيئة، وجه عبد الوهاب بضرورة توفير ساحات انتظار مفتوحة للجمهور لتقليل التجمعات قدر الإمكان، ومن ثم تقليل احتمالية خطر الإصابة.

وكان عمرو مروان، وزير العدل، أصدر قرارا، أمس الأربعاء، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، يقضي بعودة العمل بمراكز الهيئة، وكذلك مكاتب التوثيق القائمة بها.

ونص القرار الذي حمل رقم 147 لسنة 2020 على عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق القائمة بالهيئة العامة للاستثمار واستئناف نشاطها بتقديم خدماتها للجمهور.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استأنفت، الأحد الماضي، تقديم خدمتي اعتماد الفواتير وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير للشركات، وذلك بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين.