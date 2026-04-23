فيديو متداول أثار حالة من القلق بين المواطنين، أظهر مشاجرة داخل أحد المستشفيات بمحافظة سوهاج، لكن التحريات الأمنية كشفت تفاصيل مختلفة، لتوضح ما جرى بالفعل داخل أروقة المستشفى.

كواليس فيديو مشاجرة سوهاج

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وحدوث مشاجرة بتاريخ 21 الجارى بين طرف أول 4 أفراد أمن إدارى بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة أول سوهاج وطرف ثان 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب والسب مما أدى لحدوث بعض التلفيات بالمستشفى دون حدوث إصابات.

التحريات تكشف الحقيقة

التحريات كشفت أن السبب خلافات بين طرفي المشاجرة لمطالبة أفراد الأمن الإدارى الآخرين بالخروج من المستشفى عقب انتهاء الموعد المقرر للزيارة ورفض ذلك وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ماسبق.

