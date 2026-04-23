ترامب: الإيرانيون سيحتاجون نحو 20 عاما لإعادة بناء ما تم تدميره

كتب : وكالات

10:33 م 23/04/2026 تعديل في 11:22 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بعض الزوارق الصغيرة هي ما بقي من البحرية الإيرانية، مؤكدًا أن القوات الأمريكية ستدمرها أيضا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية المسلحة هزمت بالكامل وأن بحريتهم وسلاحهم الجوي دمرا تمامًا، موضحًا أنه "ألغى الاتفاق النووي مع إيران لأنه مريع لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

ترامب:القيادة الإيرانية الجديدة تعيش حالة من الصراع الداخلي

وتابع ترامب، أنه ربما تكون إيران قد أعادت التسلح خلال فترة التوقف التي استمرت أسبوعين، معتبراً أن القيادة الإيرانية الجديدة تعيش حالة من الصراع الداخلي.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة هي من صنعت هذه الفوضى، مضيفًا أن الإيرانيين سيحتاجون نحو 20 عامًا لإعادة بناء ما تم تدميره.

ترامب: نسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران حرمت من التعاملات التجارية بسبب الحصار.

وذكر ترامب، أنه قضى على إيران عسكريًا في الأسابيع الأربعة الأولى ودُمر 75% من الأهداف هناك، مشددًا على أنه ليس تحت أي ضغط وأن السفن الأمريكية جاهزة للقتال.

ترامب: الجانب الإيراني يرغب في إبرام صفقة

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الجانب الإيراني يرغب في إبرام صفقة وأن هناك اتصالات تجري معه، مضيفًا أنه تم منح طهران فرصة لحل صراعاتها الداخلية قبل المضي في المفاوضات.

ترامب: حصار إيران مستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق

وأكد ترامب أن الحصار مستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد الاتفاق أو حدوث تطورات أخرى، مشيرًا إلى رفضه عرضا إيرانيًا لفتح المضيق لأنه كان سيوفر لهم عوائد ضخمة يوميا.

