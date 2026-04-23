على مدار الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الخضروات زيادات متتالية، انعكست بشكل مباشر على تكلفة "طبق السلطة" الذي كان يعد من أبسط الأطباق على المائدة المصرية ليصبح اليوم عبئا إضافيا على ميزانية الأسر.

ومع استمرار موجة الغلاء، ارتفعت معدلات التضخم في مصر مدفوعة بزيادة أسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها الخضروات وهو ما غير بشكل واضح أنماط استهلاك المواطنين.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع معدل التضخم في مدن مصر إلى 15.2% خلال مارس، مقارنة بـ 13.4% في فبراير، متأثرا بارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات بنسبة 5.8%.

كما سجل التضخم الشهري 3.2% مقابل 2.8%، فيما قفزت مجموعة الخضروات بنسبة 21.8%.

كم تبلغ تكلفة طبق السلطة؟

"حتى طبق السلطة بقى مكلف"، بهذه العبارة وصفت منة محمد صاحبة الـ 28 عاما، واقع الزيادات الجديدة، مشيرة إلى أن تكلفة الطبق البسيط تجاوزت في بعض الأحيان 100 جنيه رغم مكوناته المحدودة.

وأضافت الأم لطفل أن سعر طبق السلطة يصل أحيانا إلى 130 جنيها، موضحة أنها لم تعد تشتري نفس الكميات كما في السابق بل أصبحت تكتفي بالحد الأدنى لتقليل النفقات، في ظل ارتفاع أسعار الطماطم إلى نحو 30 جنيها للكيلو، والخيار 25 جنيها، والفلفل 35 جنيها، والجزر 20 جنيها، والخس نحو 20 جنيها.

وأكدت "منة" التي وجدت نفسها مجبرة على عدم تحضير السلطة يوميا نظرا لارتفاع التكلفة، قائلة: "بقيت أوفر، لأن الغدا نفسه بقى مكلف".

على نفس المنوال، تقول نعمات سيد صاحبة الـ 50 عاما، إنها اضطرت لتغيير نمط استهلاكها الغذائي، حيث استبدلت السلطة أحيانا بالمخلل كخيار أقل تكلفة، موضحة أن كيس المخلل الذي يبلغ سعره نحو 30 جنيها يكفي ليوم أو يومين.

وأضافت الأم لثلاثة أبناء، أنها في بعض الأحيان تكتفي بالوجبة الرئيسية دون إضافات في محاولة لتقليل المصروفات، خاصة مع ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى مثل اللحوم والدواجن والأرز والمكرونة.

من جانبها لجأت أماني علي "30 عاما"، إلى تقليل مكونات السلطة، مكتفية بالطماطم والخيار فقط، حيث تصل تكلفتهما إلى نحو 60 جنيها، مؤكدة أن هذا الخيار يظل أفضل من الاستغناء عنها تماما: "أحسن من مفيش".

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ "مصراوي"، إن أسعار الطماطم من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال الـ 24 ساعة المقبلة مع تحسن المعروض في الأسواق واستقرار درجات الحرارة.

وأوضح النجيب أن الارتفاعات الأخيرة جاءت بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع عمليات جمع المحصول خلال الفترة الماضية، بسبب مخاوف من تلف المحصول بعد جمعه مع ارتفاع درجات الحرارة.

