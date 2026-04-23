يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواصلة مشواره في المرحلة النهائية بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة نارية أمام نظيره الأهلي في الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.



نتيجة مباراة بيراميدز اليوم



وسقط بيراميدز في فخ الهزيمة أمام نظيره الزمالك بهدف نظيف، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.



موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز بنظيره النادي الأهلي يوم الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي.



وتلعب مباراة بيراميدز ضد الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لمنافسات دوري نايل.

