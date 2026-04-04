تعاون مصري هولندي لاستكشاف البترول بالبحر الأحمر

كتب : أحمد الخطيب

06:51 م 04/04/2026
  • عرض 2 صورة
    تعاون مصري هولندي لاستكشاف البترول بالبحر الأحمر

في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف، خاصة في المناطق البكر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة Fugro الهولندية.

تستهدف المذكرة تنفيذ أعمال مسح وتحليل "النشع البترولي"، بما يساعد في تحسين فهم النظام البترولي في منطقة البحر الأحمر.

بيانات فنية دقيقة لجذب المستثمرين

تهدف الدراسات إلى توفير بيانات فنية متقدمة تدعم جهود جذب الاستثمارات، من خلال تقليل المخاطر وتعزيز فرص الاكتشافات الجديدة.

توقيع رسمي بحضور قيادات قطاع البترول

وقع الاتفاق كل من الدكتور محمد رضوان، نائب رئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس علي شاش، رئيس شركة Fugro في مصر، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول.

اتفاقيات موازية لتعزيز أعمال المسح والاستثمار

شهد المؤتمر أيضًا توقيع اتفاقية استثمار بالمنطقة (6) بالبحر الأحمر، إلى جانب مذكرة تفاهم مع شركة شلمبرجير لتنفيذ أعمال مسح سيزمي متقدمة.

تعكس هذه الخطوات توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات البحر الأحمر، وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة.

