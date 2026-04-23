إعلان

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين

كتب : حسن مرسي

09:30 م 23/04/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المحللة الاقتصادية رانيا جول، إن التراجعات الحالية في أسعار الذهب تمثل مجرد مرحلة تجميع للزخم، تمهيدًا لانطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "جول"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المعدن الأصفر قد يقترب من تسجيل قمم تاريخية جديدة تتراوح بين 5500 و5600 دولار، مع احتمالات بلوغ مستويات أعلى بنهاية ولاية ترامب.

وأضافت المحللة الاقتصادية، أن كل انخفاض في أسعار الذهب يعد فرصة مناسبة للشراء، سواء في صورة سبائك أو من خلال التداول.
وأشارت إلى أن الأسواق قد تشهد قفزة ملحوظة خلال شهر مايو، خاصة بعد انتهاء حالة التذبذب المعتادة في أبريل.

وشددت رانيا جول، على أن سياسات ترامب وتصريحاته تلعب دورًا في تهدئة الأسواق، وأن خفض قيمة الدولار يدعم الذهب كملاذ آمن.
وأكدت المحللة الاقتصادية أن خفض الفائدة مرتين خلال عام 2026 سيعزز من جاذبية الذهب ويدعم صعوده.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب خفض الفائدة سعر الدولار رانيا جول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختفائه في الحريق.. العثور على جثمان شاب بالقرب من شاطئ السخنة
أخبار المحافظات

مواعيد غلق كوبري أكتوبر وخطط التحويلات المرورية الجديدة
أخبار مصر

احتفال حسن شحاتة وأحفاده بفوز الزمالك على بيراميدز (صورة)
رياضة محلية

بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
نصائح طبية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة