قالت المحللة الاقتصادية رانيا جول، إن التراجعات الحالية في أسعار الذهب تمثل مجرد مرحلة تجميع للزخم، تمهيدًا لانطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "جول"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المعدن الأصفر قد يقترب من تسجيل قمم تاريخية جديدة تتراوح بين 5500 و5600 دولار، مع احتمالات بلوغ مستويات أعلى بنهاية ولاية ترامب.

وأضافت المحللة الاقتصادية، أن كل انخفاض في أسعار الذهب يعد فرصة مناسبة للشراء، سواء في صورة سبائك أو من خلال التداول.

وأشارت إلى أن الأسواق قد تشهد قفزة ملحوظة خلال شهر مايو، خاصة بعد انتهاء حالة التذبذب المعتادة في أبريل.

وشددت رانيا جول، على أن سياسات ترامب وتصريحاته تلعب دورًا في تهدئة الأسواق، وأن خفض قيمة الدولار يدعم الذهب كملاذ آمن.

وأكدت المحللة الاقتصادية أن خفض الفائدة مرتين خلال عام 2026 سيعزز من جاذبية الذهب ويدعم صعوده.

