سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

06:59 م 23/04/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 23-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4653 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5982 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6980 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7977 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248084 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 4723 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب - سعر سبيكة الذهب - سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية
أخبار المحافظات

بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل بالمسجد الأقصى والضفة
شئون عربية و دولية

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل بالمسجد الأقصى والضفة
منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم
نصائح طبية

منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم
"طبق السلطة" يدخل دائرة الغلاء.. زيادات الخضروات تضغط على ميزانية الأسر
اقتصاد

"طبق السلطة" يدخل دائرة الغلاء.. زيادات الخضروات تضغط على ميزانية الأسر

