تنظيم الاتصالات يصدر أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي الخدمات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل.

يأتي ذلك بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.

وبحسب بيان الجهاز اليوم جاءت أوقات عمل منافذ البيع كالتالي:

طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 11 مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية "المولات"، والأندية، والموانئ الجوية والبحرية، بالمواعيد المقررة بتلك الجهات.

