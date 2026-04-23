إعلان

تنظيم الاتصالات يصدر أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي الخدمات

كتب : آية محمد

05:13 م 23/04/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل.

يأتي ذلك بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.

وبحسب بيان الجهاز اليوم جاءت أوقات عمل منافذ البيع كالتالي:

طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 11 مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية "المولات"، والأندية، والموانئ الجوية والبحرية، بالمواعيد المقررة بتلك الجهات.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التوقيت الصيفي خدمات الاتصالات

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان

