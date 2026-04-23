إعلان

أمين الفتوى يوضح طريقة قضاء الصلوات الفائتة وخطوات التوبة الصحيحة

كتب : حسن مرسي

11:30 م 23/04/2026

الشيخ محمد كمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من الضروري المحافظة على الصلاة في وقتها، باعتبارها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أن الالتزام بها يحقق الطمأنينة للمسلم.

وأضاف "كمال"، خلال برنامج "فتاوى الناس"، أن الصلاة تمثل راحة وسكينة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أرحنا بها يا بلال"، مؤكدًا أن من يذوق حلاوة الصلاة لا يمكنه تركها.

وأشار إلى أن من فاتته صلوات سابقة فعليه أن يبادر بالتوبة أولًا، ثم يبدأ في قضائها، موضحًا أن الطريقة الأفضل تكون بحصر عدد الصلوات الفائتة قدر المستطاع، ثم أداء صلاة مماثلة مع كل صلاة حاضرة.

وتابع أنه في حال دخول المسجد ووجود وقت قبل إقامة الصلاة، يمكن استغلال هذا الوقت في قضاء ما فات بدلًا من أداء السنن، مؤكدًا أن الفريضة أولى من النافلة.

وشدد "كمال"، على أن من يقيم الصلاة مع الإمام ثم يقضي ما عليه بعد الانتهاء يكون قد جمع بين أداء الفريضة في وقتها وقضاء ما فات، وهو ما يحقق التوازن المطلوب.

وأكد أمين الفتوى، أن الالتزام بالصلاة في وقتها، مع الحرص على قضاء الفوائت، يمثل أساسًا في حياة المسلم، ويعكس صدق العبودية لله، داعيًا إلى اغتنام كل فرصة لتعويض ما فات وعدم التهاون في أداء الفرائض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمين الفتوى دار الإفتاء كيفية قضاء الصلوات الفائتة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
الموضة

نصائح طبية

زووم

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

