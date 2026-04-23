ترامب يكشف سبب إقالة وزير البحرية الأمريكية

كتب : وكالات

11:31 م 23/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير البحرية السابق جون فيلان دخل في صراعات مع آخرين في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، في الوقت الذي تنفذ فيه البحرية الأمريكية حصارًا على الموانئ الإيرانية.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الخميس: "إنه رجل جيد جدًا، لقد أعجبت به حقًا، لكن كانت لديه بعض الخلافات، ليس بالضرورة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست، بل مع بعض الآخرين".

وتابع ترامب: "إنه شخص طموح للغاية، وقد كانت لديه بعض الخلافات مع بعض الأشخاص الآخرين، وخاصة فيما يتعلق ببناء وشراء سفن جديدة".

وأوضح ترامب "أنه يعتقد أنه كان سيتوافق معه بشكل رائع، لكن لم يتعامل معه كثيرًا"، قبل أن يضيف: "خاصة في الجيش، يجب أن تتوافق معه".

وفي وقت سابق من اليوم، أشاد ترامب بفيلان على منصة "تروث سوشيال"، قائلاً "إنه يرغب في عودته إلى الإدارة في وقت لاحق".

