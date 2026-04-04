وزير الاستثمار يتفقد مصنع "الطحان" المتخصص في تصنيع وتعبئة التمور

تفثد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع شركة "الطحان" المتخصص في تصنيع وتعبئة التمور، وذلك ضمن جولة تفقدية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزير الصناعة ومحافظ القليوبية وعدد من رؤساء الشركات والمسئولين.

وأكد الدكتور فريد، أن قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة تصنيع التمور، يمتلك فرصًا واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مصر تعد من أكبر منتجي التمور عالميًا، وهو ما يفرض ضرورة تعظيم القيمة المضافة لهذا المحصول الاستراتيجي عبر التصنيع بدلًا من التصدير كمادة خام.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية تعمل على دعم قطاع التمور لزيادة صادراته للاستغلال الأمثل لقدرات السوق المصرية والتي تتربع على قمة هرم الإنتاج العالمي للتمور بحصة تقترب من 19% من الإنتاج الدولي، وبإجمالي يتجاوز 1.8 مليون طن سنويًا.

واستمع الوزير، برفقة رئيس الوزراء والوفد المرافق لسيادته، لشرح تفصيلي من الدكتور علي فودة، مدير التطوير بالشركة، حول خطوط إنتاج التمور المتنوعة ومعدلات الإنتاج والتصدير.

وتبلغ مساحة المصنع نحو 1080 مترا، ويبلغ عدد العمالة 200 عامل، فيما يبلغ متوسط حجم الإنتاج السنوي يبلغ 1160 طن بينما يصل متوسط حجم الإنتاج الشهري إلى 96 طن، ومتوسط حجم إنتاج دبس التمر الشهري 41.6 طن شهريا، ومستهدف زيادة إنتاجه ليصل إلى 83.2 طن شهريا، كما يبلغ متوسط إنتاج التمر بالمكسرات 55 طنا شهريا، ومستهدف زيادتها إلى 80 طنا شهريا، لافتا أيضا إلى أن متوسط عدد عبوات التمر بالمكسرات التي يتم إنتاجها شهريا تقريبا من 87 ألف علبة إلى 90 ألف علبة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن شركة الطحان وغيرها من الكيانات الوطنية العاملة في هذا القطاع، هي شريك أساسي في خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية المستوى الذي يلائم مقدرات مصر.