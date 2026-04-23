ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.79% عند مستوى 52375 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 43.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 25.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 69.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.03% عند مستوى 51962 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 13.78%، ليغلق على سعر 20.15 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 17.71 جنيه.

وصعد سهم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 8.66%، ليغلق على سعر 4.39 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.04 جنيه.

وارتفع سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 8.25%، ليغلق على سعر 4.2 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.88 جنيه.

وزاد سهم جنوب الوادى للأسمنت بنسبة 7.97%، ليغلق على سعر 6.64 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.15 جنيه.

وصعد سهم الإسكندريه الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 7.66%، ليغلق على سعر 154.6 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 143.6 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 7.94%، ليغلق على سعر 636 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 690.85 جنيه.

وتراجع سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 3.95%، ليغلق على سعر 129.67 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 135 جنيهًا.

وهبط سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة مصر للأسمنت – قنا بنسبة 3.65%، ليغلق على سعر 195.61 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 203.01 جنيه.

وانخفض سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 2.97%، ليغلق على سعر 35.63 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 36.72 جنيه.

وتراجع سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 2.93%، ليغلق على سعر 5.97 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.15 جنيه.