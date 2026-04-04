وزير الاستثمار يتفقد مصنع فيردي فودز للصناعات الغذائية في بنها

تفقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع فيردي فودز للصناعات الغذائية، وذلك ضمن الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمشاركة وزير الصناعة ومحافظ القليوبية ولفيف من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمسؤولين ورؤساء الشركات.

وأكد فريد، على أن استراتيجية الوزارة تتركز على تحويل المزايا النسبية للمحاصيل الزراعية المصرية إلى مزايا تنافسية عالمية عبر التصنيع المتطور، مشيراً إلى أن نموذج "التصنيع من أجل التصدير" هو المحرك الأساسي لتحقيق طفرة في ميزان التجارة، وتوطين صناعات غذائية قادرة على المنافسة في أعقاد الأسواق الدولية بفضل الجودة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

واستمع الدكتور فريد، برفقة دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق لسيادته، لشرح تفصيلي من المهندس حسام جلال، العضو المنتدب للشركة، الذي أوضح أن المصنع يُقام على مساحة 1800 متر مربع، ويتمثل نشاطه الأساسي في تجهيز وتصنيع وتعبئة وحفظ الفواكه والخضراوات والبقوليات والمخللات وفق أحدث النظم الأوتوماتيكية.

ويبلغ حجم الإنتاج الحالي لمصنع فيردي فودز نحو 3000 طن سنويًا، بمعدل إنتاج يومي يبلغ 10 أطنان من الخضراوات والفاكهة المعبأة، وتعمل الشركة على خطة توسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 4500 طن سنويًا.

وتبلغ نسبة صادرات المصنع نحو 95% من حجم الإنتاج الكلي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين دولار.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشادة بنجاح المصنع في النفاذ للأسواق الخارجية بهذه النسبة من الانتاج.

وأكد الوزير، على أن الدولة تدعم بقوة مثل هذه النماذج الصناعية الناجحة التي تساهم في زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى بكل جهد لتوفير كافة التيسيرات اللازمة للشركة لتنفيذ خططها التوسعية وزيادة طاقتها الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية مصر لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية المصرية.