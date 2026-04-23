بزيادة 15%.. مصر للمقاصة تربح 1.95 مليار جنيه في 2025

أظهرت نتائج الأعمال لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي زيادة صافي الأرباح 15% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 1.95 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.69 مليار جنيه في 2024، بدعم ارتفاع إيرادات النشاط بنسبة 15%.



بحسب بيان الشركة اليوم، فقد قفزت إيرادات الاستثمارات بنسبة 29% خلال 2025 على أساس سنوي، في دلالة على كفاءة إدارة الموارد وتعظيم العائد.



تنفيذ 28 مليون عملية بقيمة 1.3 تريليون جنيه

وعلى مستوى الأداء التشغيلي، نفذت الشركة أكثر من 28 مليون عملية تسوية خلال 2025 بقيمة إجمالية تقترب من 1.3 تريليون جنيه، محققة نموًا بنحو 15%، كما ارتفع عدد الشركات المقيدة بنظام الإيداع المركزي إلى نحو 13.7 ألف شركة بنسبة نمو 6%، بما يعكس تزايد الثقة في منظومة الإيداع المركزي.

خدمات المستثمرين

كما شهدت خدمات المستثمرين تطورًا ملحوظًا، حيث قدمت الشركة نحو 41 ألف خدمة خلال العام بنسبة نمو 6%، إلى جانب التوسع في نشاط التوقيع الإلكتروني، حيث تجاوز عدد العملاء 73 ألف عميل، مع إصدار أكثر من 33 ألف شهادة جديدة خلال 2025.

وفي إطار التحول الرقمي، واصلت الشركة تطوير تطبيق "Egypt Clear" ليصبح منصة رقمية متكاملة، حيث بلغ عدد المشتركين نحو 5,500 مستثمر بنهاية العام، بما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات المالية بشكل مباشر وآمن.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس الإدارة، أن نتائج أعمال 2025 تعكس متانة الهيكل المؤسسي وفاعلية منظومة الحوكمة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لاستدامة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو نتاج تنفيذ استراتيجية تستهدف التطوير المؤسسي والتكنولوجي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ومن جانبه، قال المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب، إن الشركة تنفذ تحولًا نوعيًا في نموذج أعمالها، موضحًا أن النمو لم يعد قائمًا فقط على التوسع في النشاط، بل أصبح مدفوعًا بتنوع الإيرادات ورفع كفاءة التشغيل والتوسع في الحلول الرقمية، بما يرسخ مكانة الشركة كركيزة أساسية في البنية التحتية المالية.

وإلى جانب ذلك، تواصل الشركة دورها في دعم المبادرات المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، في إطار نهج متوازن يجمع بين تحقيق الأداء المالي المستدام والمساهمة في دعم المجتمع.