محافظ المركزي: المصريون سحبوا 30 مليار جنيه في 3 أسابيع بدون داعي ولازم "شوية انضباط"

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرار البنك المركزي، بفرض قيود على سحب وإيداع النقود، مؤقت، لمدة أسبوعين، ويهدف لتنظيم حركة سحب وإيداع النقد الكاش في السوق.

وأضاف عامر، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية صدى البلد، أن المركزي سيراجع هذا القرار بعد أسبوعين.

وقال عامر إن المركزي لن يسمح بتخزين "الكاش" وإنه لا داعي لأي خوف أو قلق، وإن: "الفلوس موجودة وإللي عايز يعمل تعاملات يقدر يعملها بشكل طبيعي".

وقال عامر إن المصريين سحبوا أكثر من 30 مليار جنيه من البنوك في 3 أسابيع فقط، "دون داعٍ".

"الأفراد بيسحبوا فلوس في البنوك وهما مش في حاجة لها".

وقال المحافظ إن: "الناس كانت بتتعامل براحتها زيادة، ولازم يكون في شوية انضباط".

وأضاف عامر أن كثيرًا من الناس يصرفون مبالغ كبيرة، بينما هناك أصحاب المعاشات والمرتبات الصغيرة يحتاجون؛ لتوفير النقد لقضاء حوائجهم.

"عندنا ناس بتقبض مرتبات ومعاشات عايزين نديهم فرصة ويصرفوا من غير زحام، لازم نفكر في الآخرين؛ لأن في حد عايز يصرف ألف جنيه علشان العشاء، بينما في ناس تانية بتسحب بدون داعي وبيعملوا زحمة"، بحسب ما قاله عامر.

وقال عامر إن أي مؤسسة تريد النقد لأعمالها ستوفره لها البنوك، كما أن الشركات التي تريد إيداع مبالغ كبيرة يوميًا لطبيعة نشاطها سيتم قبول إيداعاتها، مثل الشرقية للدخان أو محطات الوقود التي تحصل على كميات كبيرة من الكاش يوميًا.

قال إن أي شركة أو أفراد يمكنهم التعامل في أي مبلغ مهما كان من خلال التحويلات البنكية والتعاملات المصرفية.

وأكد عامر إن الوضع الاقتصادي في مصر في وضع قوي جدًا، وإن المركزي لديه احتياطيات كبيرة.