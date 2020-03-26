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أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع

05:09 م الخميس 26 مارس 2020
أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

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